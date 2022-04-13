الرياضة
مفاوضات الزنيتي والرجاء تتعثر
تراجع الفريق عن وعوده أزعج الحارس بلغت المفاوضات بين حارس المرمى أنس الزنيتي، والمكتب المسير للرجاء الرياضي، الباب المسدود، بعد تشبث كل طرف بمطالبه. وذكر مصدر مطلع أن الزنيتي تفاجأ بتراجع المكتب المسير عن بعض وعوده، خصوصا بعد أن بات يفاوض من موقع قوة، بعد تعاقده مع الحارسين غاية مرباحأكمل القراءة »
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