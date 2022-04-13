الرياضة
حسنية خريبكة… العودة من بعيد
حقق الصعود إلى الهواة بعد موسمين في القسم الشرفي تمكن حسنية خريبكة لكرة القدم من الصعود إلى القسم الثاني هواة شطر الجنوب، قبل دورة واحدة على نهاية الموسم الجاري، بعد تصدره بطولة القسم الشرفي الممتاز لعصبة بني ملال خنيفرة، ب 59 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن نادي شباب البرادية، بقيادةأكمل القراءة »
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