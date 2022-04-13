بانوراما
“البيصارة” الأكلة المفضلة للخطابي
عبد السلام الغازي… ذاكرة حية (الحلقة الأخيرة) حافظ على حياة البساطة رغم شهرته وتقديره من قبل أبرز قادات الحركات التحررية في العالم يعيش عبد السلام الغازي بأحد أحياء القنيطرة، بعيدا عن الأضواء، رغم أنه كان فاعلا ومؤثرا في عدد من الأحداث التي ميزت فترة ما بعد الاستقلال، خاصة الاحتجاجات الطلابية،أكمل القراءة »
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