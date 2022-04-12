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الرياضة

بركان يفجر أزمة بالجديدة

منذ 16 ساعة
تأهل بعشرة لاعبين وملاسنات بين بنشيخة والجماهير وشغب قبل المباراة حسم النهضة البركانية التأهل إلى دور الربع من منافسات كأس العرش على حساب الدفاع الحسني الجديدي بالضربات الترجيحية، في المباراة التي احتضنها ملعب العبدي بالجديدة، مساء أول أمس (الأحد)، وانتهى وقتها الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل دون أهداف. وضيع الفريق الجديديأكمل القراءة »


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منذ 16 ساعة


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