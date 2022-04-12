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الصباح الفني

قالوا

منذ 16 ساعة
هندي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬منزله‭ ‬بعد‭ ‬دفنه عاد‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬ولاية‭ ‬تاميل‭ ‬نادو‭ ‬الهندية‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬متوقع‭ ‬إلى‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لجنازته‭. ‬وأفاد‭ ‬موقع‭ “‬كاومودي‭” ‬المحلي،‭ ‬بأن‭ ‬العامل‭ ‬مورتي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬55‭ ‬عاما‭ ‬ذهب‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬تيروبور‭ ‬لجني‭ ‬قصب‭ ‬السكر‭ ‬لعدة‭ ‬أيام،‭ ‬ولم‭ ‬تتمكن‭ ‬عائلته‭ ‬من‭ ‬الاتصال‭ ‬به،‭ ‬لكن‭أكمل القراءة »


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منذ 16 ساعة


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