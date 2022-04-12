الصباح الفني
قالوا
هندي يعود إلى منزله بعد دفنه عاد أحد سكان ولاية تاميل نادو الهندية بشكل غير متوقع إلى منزله في اليوم التالي لجنازته. وأفاد موقع “كاومودي” المحلي، بأن العامل مورتي البالغ من العمر 55 عاما ذهب إلى مدينة تيروبور لجني قصب السكر لعدة أيام، ولم تتمكن عائلته من الاتصال به، لكنأكمل القراءة »
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