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القاطي “عايش مع قريش”
خرج الممثل ربيع القاطي عن صمته للرد على مجموعة من التعليقات التي توصل بها على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأدوار التي يجسد فيها شخصيات ناطقة بالعربية الفصحى، وغالبا ما تتناول مواضيعها حقبا تاريخية قديمة. وكتب القاطي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “ردا على بعض التعاليق التيأكمل القراءة »
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