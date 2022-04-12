fbpx
اذاعة وتلفزيون

القاطي “عايش مع قريش”

منذ 16 ساعة
خرج الممثل ربيع القاطي عن صمته للرد على مجموعة من التعليقات التي توصل بها على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأدوار التي يجسد فيها شخصيات ناطقة بالعربية الفصحى، وغالبا ما تتناول مواضيعها حقبا تاريخية قديمة. وكتب القاطي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “ردا على بعض التعاليق التيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 16 ساعة


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة