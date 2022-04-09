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100 تقرير “أسود” تطارد رؤساء جماعات
منتخبون “كبار” ينتظرهم العزل والمحاكمة بســبب خــروقـــــــــات كشفتها تحقيقات مزدوجة توصلت المديرية العامة للجماعات المحلية، التي يقودها الوالي خالد سفير، أخيرا، عملا بمقتضيات المادة 146 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، بـ 100 تقرير “أسود”، همت تدبير شؤون بعض الجماعات، تضمنت ملفات مليئة بخروقات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبيأكمل القراءة »
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