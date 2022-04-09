ملف الصباح
المقاطعـات…”لا زربـة علـى صـلاح”
المواطنون يستنكرون غياب الموظفين وضعف الخدمات الساعة تشير إلى الثانية زوالا من الأربعاء الماضي، ازدحام شديد بعدد من الملحقات الإدارية بالعاصمة الاقتصادية، مشاهد اصطفاف المواطنين في طوابير طويلة شكل لوحة مرعبة لواقع الإدارات في رمضان، وهي المشاهد التي أثارت استياء عشرات المرتفقين الذين ظلوا ينتظرون لعدة ساعات دون أن يتمكنواأكمل القراءة »
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