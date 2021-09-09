الرياضة
معد ذهني للأسود
الأندية الأوربية تنتظر عودة لاعبيها لعرضهم على اختصاصيين رافق معد ذهني، أعضاء بعثة المنتخب الوطني، خلال إقامتهم بمركز محمد السادس، بعد عودتهم من غينيا، في الساعات الأولى لصباح الاثنين الماضي. وحرص الطاقم الطبي للأسود، على وجود معد ذهني بمعسكر الأسود، لمساعدتهم على تجاوز الآثار النفسية، التي خلفتها أحداث غينيا الأحدأكمل القراءة »
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