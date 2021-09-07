الرياضة
فاخر: استعدادات المحمدية صعبة
قال إن الإصابات أثرت على البرنامج الإعدادي وسعيد بالفوز على مازيمبي قال امحمد فاخر، مدرب شباب المحمدية، إن استعدادات فريقه لم تكن سهلة بسبب تعرض لاعبين كثر للإصابات، أربكت البرنامج العام. وأوضح فاخر في تصريح بعد الفوز على مازيمبي (2-1) وديا، أول أمس (الأحد)، أن أكثر من ستة لاعبين تعرضواأكمل القراءة »
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