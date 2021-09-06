خاليلوزيتش وأعضاء المنتخب: شكرا للملك

تقدم الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، وأعضاء المنتخب الوطني، بالشكر الجزيل للملك محمد السادس، بعد تدخله الحاسم، الذي ساهم في عودتهم من كوناكري الغينية، في اليوم نفسه الذي شهد انقلابا عسكريا على الرئيس ألفا كوندي.

وأجمعت مكونات المنتخب على بعث رسالة شكر وامتنان للملك، على مجهوداته، إذ كانت طائرة الأسود، آخر طائرة تغادر مطار كوناكري الدولي، قبل منع التجول في البلاد وإغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية.

تفاصيل أكثر في صفحات الرياضة، لعدد جريدة “الصباح” ليوم غد (الثلاثاء).