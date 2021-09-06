الرياضة
خاليلوزيتش يفرض السرية على الأسود
منع الزيارات والتردد على مقر الإقامة لتفادي تسريب معلومات عن المنتخب وفرض إجراءات صارمة على اللاعبين بسبب كورونا فرض وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، السرية على تداريب المنتخب الوطني بكوناكري، حيث يحل المنتخب الوطني، اليوم (الاثنين)، ضيفا على نظيره الغيني بملعب لاسانا كونتي، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلىأكمل القراءة »
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