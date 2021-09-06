fbpx
الرياضة

خاليلوزيتش يفرض السرية على الأسود

منذ ساعتين
منع الزيارات والتردد على مقر الإقامة لتفادي تسريب معلومات عن المنتخب وفرض إجراءات صارمة على اللاعبين بسبب كورونا فرض وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، السرية على تداريب المنتخب الوطني بكوناكري، حيث يحل المنتخب الوطني، اليوم (الاثنين)، ضيفا على نظيره الغيني بملعب لاسانا كونتي، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلىأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى