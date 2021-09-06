حوادث
اعتقالات بالجملة في مراكش
أسفرت حملة أمنية بمنطقة المحاميد بمراكش، عن إيقاف مجموعة من الأشخاص متلبسين بأفعال جرمية، إضافة إلى ضبط مخالفات لمدونة السير، وأخرى مرتبطة بخرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية. وأفاد مصدر مطلع أن العمليات الأمنية شملت إيقاف 18 مبحوثا عنهم و14 شخصا في حالة تلبس بجنح مرتبطة بجرائم المخدرات والسكر العلنيأكمل القراءة »
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