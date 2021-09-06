الرياضة
خليفة: سأعيد الفتح إلى سكته الصحيحة
بنهاشم أكد أنه رفض تسريح الزرهوني لأنه غير قادر على تعويضه كشفت نوال خليفة، الرئيسة المنتدبة للفتح الرياضي فرع كرة القدم، أن فريقها يعيش الاستقرار المادي والتقني، وأن عليها الحفاظ على هذا المكتسب خلال السنوات المقبلة. وأوضحت خليفة في ندوة صحافية عقدتها، أول أمس (السبت)، أن الفتح الرياضي معروف بالاستقرارأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا