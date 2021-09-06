حوادث
إدانة عصابة لسرقة النحاس
درك سيدي بوزيد اعتقل أفرادها بعد رفض سائق شاحنة الخضوع لإجراء التفتيش قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة أربعة أفراد على خلفية تورطهم في سرقة النحاس من مجمع الفوسفاط بالجرف الأًصفر، وحكمت على كل واحد منهم ب 4 سنوات حبسا نافذا بعد متابعتهم، من قبل الوكيل العامأكمل القراءة »
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