افتتاحية
لحظة الاختيار
لن يجادل أحد، بعد اليوم، في أن المغاربة يتوقون إلى التغيير ويبعثون رسائل في جميع الاتجاهات، بأنهم تعبوا من الأشياء نفسها التي تتكرر بالطريقة ذاتها، في العشر سنوات الماضية. فما رأيناه في الحملة الانتخابية من تعبئة ومشاركة نوعية للأطر العليا والشباب والكفاءات في جميع المجالات والقطاعات، والطلبة والنساء وفاعلين فيأكمل القراءة »
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