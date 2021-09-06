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الرياضة

مارسيليا يخفض رواتب لاعبيه لضم حارث

منذ ساعتين
سيلعب معارا لموسم واحد من شالك دون خيار شراء عقده وصل مارسيليا، أخيرا، إلى اتفاق مع الرابطة الفرنسية لكرة القدم، من أجل التوقيع مع الدولي المغربي أمين حارث، معارا من شالك الألماني، لموسم واحد. ورغم وصوله لمارسيليا وتدربه مع الفريق الأول، رفضت الرابطة الفرنسية منح الضوء الأخضر لمارسيليا للتوقيع معأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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