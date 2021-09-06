حوادث
تعذيب طفل يطيح بوالده
الجاني حارس سيارات من ذوي السوابق وفيديو فضح جرائمه باشرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، الخميس الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع جانح من ذوي السوابق متورط في تعذيب وتعنيف ابنه القاصر البالغ من العمر 7 سنوات. وحسب مصادر “الصباح”، يأتي التحقيق مع المشتبه فيه، بعد أنأكمل القراءة »
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