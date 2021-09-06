الصباح الفني
الوالي في صورة من الطفولة
تقاسم الفنان هشام الوالي مع متابعي صفحته الرسمية على «إنستغرام» صورة من مرحلة الطفولة رفقة والدته، والتي وصفها ب»الأغلى والأقرب إلى قلبه». وتفاعل متابعو هشام الوالي على «إنستغرام» مع الصورة التي علق عليها قائلا «وتبقى الصورة الأغلى والأقرب إلى قلبي. وأنا بين ذراعي أمي الغالية، صورة تعود لسنة 1974، لم أكنأكمل القراءة »
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