حوادث
مواجهة بين “بزناس” والأمن بتازة
أودع تاجر مخدرات ذو سوابق متعددة، عمره 26 سنة، السجن المحلي بتازة، قبل محاكمته اليوم (الاثنين)، بتهم مختلفة بينها مسك المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم مهامهم، بعد اعتقاله الخميس الماضي لوجوده موضوع 12 مذكرة بحث وطنية. وأبدى المتهم مقاومة شرسة لعناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا