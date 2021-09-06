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الصباح الفني

كمال والأحلام الصغيرة

منذ ساعة واحدة
 اختار الفنان عصام كمال في أحدث رسالة وجهها إلى متابعيه على صفحته الرسمية على “إنستغرام” الحديث عن موضوع الأحلام في مرحلة الطفولة. وقال عصام كمال في رسالته “أحلام صغيرة تكبر معنا ومع مرور السنوات ننشغل بضروريات الحياة وطريق تؤدي بك إلى طريق أخرى…حتى ننسى أحلامنا ونجد أنفسها أحيانا لم نعدأكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة
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