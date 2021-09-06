حوادث
30 سنة لـ”بزناس” متهم بالقتل
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة ، الأربعاء الماضي، الحكم الصادر ابتدائيا، في حق مروج مخدرات ارتكب جريمة قتل وحكمت عليه ب 30 سنة سجنا ، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق، بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار، والاتجار في المخدرات. وحوكم المروج حضوريا بعد استقدامهأكمل القراءة »
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