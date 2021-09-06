وطنية
أخنوش: سنقرب التنمية من المواطن
قال عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، إن برنامج حزبه جاد وعملي مستمد من الإنصات ل300 ألف مواطن وهمومه في محطة «100 يوم 100 مدينة»، ومنهم «حددنا الأولويات وأهم المشاكل والحاجيات» و»لنا من الكفاءات ما ينجح تنزيله على أرض الواقع». وأوضح في كلمته في مهرجان خطابي بجماعة مولاي عبد الكريمأكمل القراءة »
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