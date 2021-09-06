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حوادث

صفقات الكوكايين في عرض البحر

منذ ساعتين
سفن تجارية تتكلف بتزويد زوارق بالناظور وأخرى مهمتها تهريب الأموال   قال مصدر مطلع إن الأسبوع الماضي شهد إبرام أكبر عدد من صفقات تهريب الكوكايين إلى المغرب، وقدر عددها بأزيد من عشر، تتكلف زوارق ترسو في مناطق بني شيكر وتشارينا وبني بوغافر بإقليم الناظور بنقلها، في حين تسند لأخرى عمليةأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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