الرياضة
فلاح مدربا لـ “الواف”
توصل الوداد الفاسي إلى اتفاق مبدئي مع المدرب مراد فلاح، للإشراف على تداريب الفريق، بدلا لعبد الرحيم شكيليط، الذي قدم استقالته بعد تدخل أعضاء من المكتب المسير في اختياراته التقنية، حسب تصريحه ل”الصباح” الأسبوع الماضي. وحافظ فلاح على الطاقم التقني السابق، الذي يضم محمد الجناتي مساعدا وحسن الطالب معدا بدنيا،أكمل القراءة »
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