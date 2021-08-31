وطنية
اتهام باشا مريرت بالشطط
اتهم إسماعيل الحمراوي، مرشح حزب التقدم والاشتراكية بجهة خنيفرة- بني ملال، باشا مريرت بالشطط، ورفضه تسلم ترشحه بالدائرة 22، مؤكدا أن قرار المنع سياسي وليس قانونيا. وأوضح الحمراوي، وكيل اللائحة الجهوية لحزب التقدم والاشتراكية بجهة بني ملال خنيفرة، في حديث مع “الصباح”، أنه فوجئ، وهو يقدم ترشيحه في دائرة مريرت،أكمل القراءة »
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