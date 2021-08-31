وطنية
بن الضو وكيلا لـ”البام” بالنواصر
عصامي بدأ من الصفر يراهن على تشجيع الاستثمار وتشغيل الشباب اختار حزب الأصالة والمعاصرة ترشيح عبد الرحيم بن الضو، رجل الأعمال بالعاصمة الاقتصادية، وكيلا للائحة الحزب بإقليم النواصر لخوض غمار المنافسة على المقاعد الثلاثة المخصصة لإقليم النواصر بجهة البيضاء سطات. ولم تكن الثقة التي وضعتها القيادة الحزبية في ابن “البام”أكمل القراءة »
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