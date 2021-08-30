الرياضة
الفتح يتعاقد مع واتارا ونناح ودحدوح
الفريق الرباطي ضم اللاعبين لثلاثة مواسم ومدد عقدي الباسل وبنعريف تعاقد الفتح الرياضي مع ثلاثة لاعبين، وجدد عقدي اثنين آخرين، أول أمس (السبت)، استعدادا للموسم الرياضي المقبل، في الوقت الذي فشل في التعاقد مع توفيق الصفصافي، بعد خطفه من قبل شباب المحمدية. وأنهى الفريق الرباطي تعاقده مع البوركينابي صامويلا واتارا،أكمل القراءة »
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