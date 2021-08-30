حوادث
تواصل الأزمة الأمني عقب الأحداث الإرهابية بالمغرب
إشراك الأجهزة الأمنية لوسائل الإعلام في تداول المعلومة السبيل لجعل المضمون الإعلامي بعيدا عن الاختلاق والمبالغة والتأويل بقلم: امحمد خيي* سلطت دراسة جديدة، نوقشت، قبل أيام، عبارة عن رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام والعلوم السياسية من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، ضمن مسلك “ماستر العلوم السياسيةأكمل القراءة »
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