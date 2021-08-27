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كرام تكتب عن “السرد الأدبي”
صدرت حديثا للباحثة الأكاديمية والناقدة والروائية زهور كرام دراسة نقدية جديدة تحت عنوان “السرد الأدبي.. من التجريبي إلى الترابطي” عن (دائرة الثقافة الشارقة). وتمثل هذه الدراسة الواقعة في 195 صفحة، تطويرا لقراءات كرام المتواصلة في حدود وطبيعة العلاقة القائمة بين الأدب والوسائط التكنولوجية، والصلة التفاعلية ما بين النص الأدبي بالصيغةأكمل القراءة »
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