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الرياضة

الوداد يتخلص من نزاعاته

منذ 7 ساعات
صرف مليارا و300 مليون وتفادى عقوبات «فيفا» سدد الوداد جزءا كبيرا من نزاعاته داخل الجامعة والاتحاد الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي، ودفع ما مجموعه مليارا و300 مليون تفاديا للحرمان من المشاركة في عصبة الأبطال الإفريقية. واضطر الوداد إلى تسديد المبلغ المذكور لإلغاء عقوبة منع الانتدابات، من قبل “فيفا” والجامعة، ودفع 600أكمل القراءة »


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منذ 7 ساعات
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