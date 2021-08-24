الرياضة
الوداد يتخلص من نزاعاته
صرف مليارا و300 مليون وتفادى عقوبات «فيفا» سدد الوداد جزءا كبيرا من نزاعاته داخل الجامعة والاتحاد الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي، ودفع ما مجموعه مليارا و300 مليون تفاديا للحرمان من المشاركة في عصبة الأبطال الإفريقية. واضطر الوداد إلى تسديد المبلغ المذكور لإلغاء عقوبة منع الانتدابات، من قبل “فيفا” والجامعة، ودفع 600أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا