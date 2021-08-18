الرياضة
شبح الإضراب يخيم على “الماص”
لاعبون يهددون بمقاطعة التداريب ويحتجون بسبب مستحقاتهم العالقة يهدد بعض لاعبي المغرب الفاسي بمقاطعة التداريب، احتجاجا على عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية. وأوضحت مصادر قريبة من اللاعبين أنهم قرروا مقاطعة التداريب، التي حدد المكتب المسير، أمس (الثلاثاء)، موعدا لانطلاقتها، بسبب عدم التزام الرئيس، بالوعود التي قدمها لهم، لصرف مستحقاتهم. واحتجت الجماهيرأكمل القراءة »
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