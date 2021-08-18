مجتمع
زيوت صناعية إسبانية تلوث سواحل المغرب
قالت مصادر مطلعة إن سلطات سبتة المحتلة تهدد السواحل المغربية بالتلوث، بإلقاء أطنان من الزيوت الصناعية المستعملة في البحر، ما يشكل خطرا على البيئة في المياه الإقليمية. وذكرت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت، في الآونة الأخيرة، بين مسؤولي المدينة المحتلة وبعض الجمعيات المهتمة بالمجال البيئي، بعد الإعلان عن إحصائيات رسميةأكمل القراءة »
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