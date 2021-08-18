حوادث
حجز 20 دراجة نارية بالشماعية
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالشماعية، من حجز 20 دراجة نارية في حملة أمنية، تم تنظيمها بالمدينة نهاية الأسبوع الماضي. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن مصالح الدرك الملكي تفاعلت بشكل فوري مع عدد كبير من الشكايات، التي توصلت بها من بعض المواطنين يشتكون فيها من الفوضى الكبيرة، التي يحدثها سائقوأكمل القراءة »
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