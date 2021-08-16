إفران : برمجة 11 مشروعا بكلفة 454 مليون درهم

تمت برمجة 11 مشروعا باستثمار قدره 454 مليون درهم في إقليم إفران، في إطار تفعيل العقد البرنامج بين الدولة وجهة فاس مكناس (2022-2020).

ووفق معطيات مجلس الجهة، فإن هذه المشاريع تهم المحاور الاستراتيجية للعقد، المتعلقة بدعم القطاعات الانتاجية وانعاش التشغيل والبحث العلمي (3 مشاريع/ 5، 255 مليون درهم)، وتحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية بالجهة (4 مشاريع/136 مليون درهم)، وتقليص العجز الاجتماعي والفوارق الترابية (3 مشاريع/ 82 مليون درهم) وتثمين الحقل الثقافي والمواقع السياحية وتثمين الموارد الطبيعية (مشروع واحد/ 10 ملايين درهم).

ومن هذه المشاريع التي يساهم فيها مجلس الجهة ب 5، 233 مليون درهم، تثنية الطريق الوطنية رقم 8 بين إيموزار كندر وإفران، وفك العزلة عن العالم القروي، واحداث مركز جهوي للرقميات في جامعة الأخوين والمدرسة الوطنية العليا للتدبير الرياضي (جامعة مولاي اسماعيل بمكناس) واحداث مرصد جهوي لتنمية الكفاءات.

كما ستشمل هذه العمليات بلورة برنامج لاحداث أقطاب للصناعة التقليدية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتهيئة سوق عصرية للماشية في تيمحضيت وبرامج النهوض بالرياضة في المنطقة وتعميم التعليم ما قبل المدرسي واحداث مراكز للمعاقين بتيمحضيت وإفران وآخر للحماية الاجتماعية بعين اللوح.

يذكر أن العقد البرنامج بين الدولة وجهة فاس مكناس الذي يهم انجاز مشاريع بقيمة إجمالية تناهز 19، 11 مليار درهم، يحدد ما مجموعه 97 مشروعا تشمل مختلف القطاعات.