وطنية
“وسام” تعزية ملكية
برقية لحموشي إثر وفاة والدته تذكر بفضلها في تربيته على مكارم الأخلاق وقيم الوطن وثوابت الأمة حملت تعزية الملك إلى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، ومديرية مراقبة التراب الوطني، إثر وفاة والدته، إشارات وسام ملكي على صدر الابن البار والمواطن الصالح، مذكرة بفضلها في تربيته على مكارم الأخلاقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا