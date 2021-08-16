اذاعة وتلفزيون
“باب البحر” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم” اليوم (االاثنين)، على موعد مع حلقة من المسلسل “باب البحر” الذي يجمع ثلة من الممثلين. وتدور أحداث المسلسل التراجيدي، حول قصة مجموعة من الأشخاص، الذين يعيشون في إقامة فاخرة بجانب أناس قرويين، أصحاب تلك الأرض التي بنيت عليها الإقامة، يتعرض ابن إحدى الأسر للاختطاف، وهيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا