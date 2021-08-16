الرياضة
“الماص” يشعل “الميركاتو”
الجامعي حسم صفقة أستاتي وينافس طنجة والمحمدية على الصفصافي أشعل المغرب الفاسي الميركاتو الصيفي بإبرام صفقة جديدة، وتحركه لإبرام أخرى، في محاولة من الفريق للعودة للمنافسة على الألقاب. وحسم إسماعيل الجامعي، رئيس المغرب الفاسي، صفقة انتقال طارق أستاتي بعقد يمتد لموسمين، بعد منافسة حادة مع اتحاد طنجة، الفريق السابق للاعب،أكمل القراءة »
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