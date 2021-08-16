حوادث
سنتان لمضرم النار في مسكن
الجاني ألحق خسائر بملك الغير وهدد عناصر الدرك بتفجير قنينة غاز لمنع إيقافه قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، تأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها في حق متهم خمسيني، القاضي بمؤاخذته من أجل جناية إضرام النار في ملك الغير والسكر العلني وإهانة موظفين عموميين أثناءأكمل القراءة »
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