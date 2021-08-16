حوادث
إيقاف قاصر سرقت 23 مليونا
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت، ضواحي مراكش، الخميس الماضي، من فك لغز سرقة مبلغ 23 مليون سنتيم، من داخل خزنة ببيت شخص يسكن بدوار أيت مسعود بجماعة حربيل تامنصورت. وأفاد مصدر مطلع، أن الواقعة تعود إلى ثلاثة أيام خلت، حينما تقدم شخص يقطن بالدوار المذكور، إلى مركز الدركأكمل القراءة »
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