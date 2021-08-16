الصباح السياسي
انتهازيـة مفضوحـة
العضراوي الباحث في العلوم السياسية حمل المسؤولية للأحزاب والدولة في التطبيع مع الظاهرة أكد ميلود العضراوي، الباحث في العلوم السياسية، أن مشكلة الترحال الحزبي مشكلة أخلاقية وثقافية، مرتبطة بمبادئ الانتماء أساسا والالتزام السياسي. وأوضح العضراوي أن ثقافة المنتمين إلى الأحزاب في المغرب عموما تشبعت بميول الانتهازية والمصلحية ولم يعد هناكأكمل القراءة »
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