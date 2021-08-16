حوادث
مصرع شاب غرقا بالحسيمة
لقي شاب مصرعه، مساء أول أمس (السبت)، غرقا بشاطئ كلايريس التابع للجماعة القروية بني بوفراح بإقليم الحسيمة. وقالت مصادر مطلعة، إن الهالك البالغ من العمر 22 عاما، كان يسبح بالشاطئ رفقة مجموعة من أصدقائه، قبل أن يفاجئه عمق المياه التي كان يسبح داخلها، إذ لم يتمكن من الوقوف على قدميه،أكمل القراءة »
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