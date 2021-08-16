حوادث
لكمة تنهي حياة قاصر
لقي طفل قاصر مصرعه، الجمعة الماضي، بعدما تلقى لكمة من أحد أفراد عائلته بدوار بني دغوغ التابع لقيادة البخاتي، بإقليم آسفي. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن الضحية، الذي يبلغ من العمر 15 سنة، كان يتابع مجموعة من ألعاب الفيديو عبر هاتفه المحمول، قبل أن يطلب منه المتهم وهو ابنأكمل القراءة »
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