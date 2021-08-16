الصباح الفني
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بريطاني يعرض الزواج مستعينا ببقرتين عرض بريطاني الزواج على صديقته بطريقة مبتكرة، حيث كتب عبارة “هل تتزوجيني” على بقرتين في مزرعته بمنطقة ألفورد. وقال لويس وايت (24 عاما) إنه استوحى الفكرة من ذكرياتهما بهذا المكان في بداية جائحة كورونا، حيث اشتريا معا هاتين البقرتين وتشاركا في تربيتهما، مشيرا إلى أنأكمل القراءة »
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