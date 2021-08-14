الأولى
الداخلية تبيح المسيرات في انتخابات “كوفيد”
دورية من لفتيت للولاة والعمال تسطر خارطة التدابير والإجراءات التحضيرية لانتخابات 8 شتنبر رسمت الداخلية معالم الحملة الانتخابية، في ظل الجائحة، في منشور توصل به ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، يسطر خارطة التدابير والإجراءات التمهيدية، المرتبطة بالتحضير لانتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات.أكمل القراءة »
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