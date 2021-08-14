حوادث
الحبس لمتهمة بالاتجار بالبشر
فتحت حسابين على مواقع التواصل لاصطياد الراغبين في الفساد أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الأربعاء الماضي، متزوجة وحكمت عليها بسنة ونصف حبسا نافذا، بعد متابعتها في ملف جنائي، من أجل جناية الاتجار في البشر عن طريق استغلالها امرأتين في أعمال الدعارة والبغاء بسبب هشاشتهنا وإصدار شيك بدونأكمل القراءة »
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