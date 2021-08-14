حوادث
لفظ مخدرات بشاطئ الوليدية
لفظت مياه الأطلسي، الاثنين الماضي، بشاطئ الوليدية خمس رزم من المخدرات تحمل كل واحدة منها ما يناهز 40 كيلوغراما من مخدر «الشيرا». وعلمت “الصباح” من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للوليدية بعد توصلها بإخبارية حجزت كميات المخدرات التي لفظتها مياه البحر، وقامت بعملية تمشيط واسعة على مستوى الشريطأكمل القراءة »
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