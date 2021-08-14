حوادث
سقوط مخرب سيارات بالقنيطرة
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، مساء الخميس الماضي، متورطا، في تخريب تسع سيارات بحي الوفاء، فيما يستمر البحث عن اثنين آخرين ضمنهم فتاة، بعدما ظهروا في شريط فيديو مسجل تدوول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وهم يتبادلون العنف ويقومون بتخريب العربات المركونة بالشارع العام. وأفاد مصدرأكمل القراءة »
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