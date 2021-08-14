حوادث
العثور على جثة رجل بأولاد حمدان
عثر صباح أول أمس (الخميس)، على جثة رجل على قارعة الطريق الجهوية رقم 318، الرابطة بين الجديدة وبن معاشو، على بعد حوالي كيلومتر من مقر الجماعة القروية لأولاد حمدان بإقليم الجديدة. وكشفت مصادر دركية تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بأولاد افرج للصباح، أن جثة الهالك وجدت قرب دراجته النارية، تحملأكمل القراءة »
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