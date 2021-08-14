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حوادث

شكوك حول وفاة امرأة بالجديدة

منذ 49 ثانية
تحوم شكوك قوية حول ظروف وملابسات وفاة امرأة في عقدها الرابع، متزوجة وأم لخمسة أطفال. وفي الوقت الذي أكد البعض انتحار الهالكة بتناولها مادة سامة بمقر سكنها بحي شعبي بالجديدة، خرجت بعض قريباتها بتصريحات مخالفة، حيث أكدت شقيقتها أنها أحست بمغص حاد بعد تناولها لمشروب الشاي والماء لدى صديقاتها. وصرحتأكمل القراءة »


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منذ 49 ثانية
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